Stiri pe aceeasi tema

- PSD se reuneste, astazi, in sedinta, la Parlament, la ora 16.00, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Liderii partidului vor decide in cadrul CexN ce vor face in continuare si care va fi soarta PSD.

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni, vineri dupa-amiaza, urmare a deciziei de condamnare la trei ani si jumatate de inchisoare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Liviu Dragnea nu a avut nicio reactie publica…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, vineri, dupa decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. The post PSD a convocat astazi Comitetul Executiv pentru Liviu Dragnea. Liderii partidului si-au anuntat sustinerea dupa decizia de condamnare appeared first on…

- Opozanții lui Liviu Dragnea din PSD urmeaza sa se intalneasca, joi seara, pentru a stabili strategia pentru a crea o masa critica pentru debarcarea șefului social-democrațior, au declarat pentru HotNews surse din partid. Pentru maine a fost convocata informal și o ședința a CEx, potrivit acelorași surse.

- Liviu Dragnea, președintele PSD a fost condamnat in al doilea dosar. Este o condamnare in prima instanța, dar importanța politica este una majora. Presiunea va crește tot mai mult asupra partidului din exterior și nu va trece mult pana cand presiunile vor fi și din interior. In aceste condiții a…

- Intalnire de urgenta intre seful PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu si primarul Capitalei Gabriela Firea.Cei patru s-au intalnit, astazi, de urgenta, in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament, acolo unde discuta despre ultimele atacuri ale presedintelui…

- Liviu Dragnea a fost intrebat in Parlament de jurnaliști despre alegerile de la FRF si a facut o remarca importanta. "Eu nu votez și am spus ca mi se pare ceva incalificabil daca se adeveresc informațiile ca se folosește o hartie pe care ar fi semnatura mea pentru susținerea domnului Burleanu!…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD de luni, primul bilant al Guvernului, potrivit unui anunt al liderului partidului, Liviu Dragnea. Sedinta va avea loc la Parlament, de la ora 11.00