- Organizația Națiunilor Unite avertizeaza ca situația din Cisiordania se deterioreaza rapid și indeamna Israelul sa "puna capat crimelor ilegale" impotriva populației palestiniene", relateaza The Times of Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu…

- Armata israeliana a anunțat ca a efectuat lovituri impotriva țintelor Hezbollah din sudul Libanului, ca raspuns la tirurile de rachete asupra nordului Israelului, lansate miercuri seara. Tot ieri, 20 decembrie, liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a vizitat Egiptul pentru discuții cu oficialii egipteni despre…

- Casa lui Saleh Al-Aaruri, unul dintre liderii politici ai organizației Hamas, a fost transformata intr-o „facilitate militara” și este cartierul general Șin Bet, serviciul de securitate interna din Israel, aparent ca un razboi psihologic, relateaza Walla News, portal de știri in limba ebraica.Saleh…

- Fortele de securitate israeliene au arestat peste 500 de suspecti in operatiuni antiteroriste in Cisiordania de la escaladarea conflictului cu Hamas, a anuntat joi, 19 octombrie, armata israeliana, transmite Agerpres . Un total de 524 de persoane se afla in custodie israeliana, intre care cel putin…

- Israelul schimba foaia și e pregatit de ce este mai rau. Razboiu care dureaza de mai bine de o saptamana pare ca se extinde. Armata israeliana se pregateste sa invadeze Fasia Gaza in urmatoarele zile, zeci de mii de soldati avand ordin sa captureze orasul Gaza si sa elimine actuala conducere a enclavei,…

- Armata israeliana anunta ca a lovit o „tinta terorista” in sudul Libanului, apartinand gruparii Hezbollah, conform BBC, citat de news.ro.Fortele armate israeliene sustin ca au actionat dupa ce au interceptat doua „tinte neidentificate” deasupra orasului nordic Haifa, care este aproape de granita…

- Forțele de Aparare a Israelului (IDF) au atacat poziții ale mișcarii șiite libaneze Hezbollah in sudul Libanului, dupa ce obiecte neidentificate s-au infiltrat pe teritoriul israelian, iar un vehicul aerian fara pilot al IDF a fost doborat, a declarat serviciul de presa al IDF.