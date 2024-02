Cadavrul lui Alexei Navalnii se afla la morga spitalului clinic raional Salehard, scrie Novaia Gazeta Europe, citand o sursa. Mama lui Navalnii incearca sa ridice trupul acestuia, dar autoritațile ruse nu ii spun unde se afla.Trupul lui Navalny a fost dus inițial in orașul Labitnangi, dupa moartea sa subita, vineri, a spus sursa, dar vineri seara a fost transferat la Spitalul Clinic Districtual Salehard. „De obicei, cadavrele persoanelor care au murit in inchisoare sunt duse direct la Biroul de Medicina Legala de pe strada Glazkova, dar in acest caz a fost dus la spitalul clinic din anumite motive”,…