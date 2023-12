Stiri pe aceeasi tema

- O campanie politica a guvernului Ungariei care ii denigreaza pe sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si pe fiul filantropului american George Soros, Alexander, constituie o "propaganda profund contaminata de antisemitism", a declarat miercuri un purtator de cuvant al Fundatiei Soros, citat…

- Fidesz, partidul premierului ultraconservator Viktor Orban, a pregatit un proiect de lege privind crearea unui oficiu sau a unei autoritați care sa investigheze presupuse activitati ce ameninta suveranitatea nationala a Ungariei, cum ar fi, de exemplu, finantarile externe pentru partidele politice.

- Imaginile cu premierul Ungariei dand mana cu Putin au fost "foarte, foarte neplacute" și au sfidat logica, avand in vedere trecutul Budapestei cu Moscova, a declarat premierul estonian, Kaja Kallas, transmit The Guardian și Euractiv.

- Viktor Orban spune ca Ungaria „nu se grabește” sa ratifice aderarea Suediei la NATO, anunțand, practic, inca o amanare a procesului care ramane in aer de anul trecut din cauza Turciei și Ungariei, relateaza Reuters. Ambele tergiverseaza procedura de luni de zile, venind cu diferite motive și incercand…

- Viktor Orban a anunțat ca Ungaria nu va mai sprijini Ucraina pe nicio problema din relațiile internaționale pana ce guvernul de la Kiev nu va restaura „vechile drepturi ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, scrie The Guardian. Premierul ungar a facut afirmația in parlamentul de la Budapesta.

- Viktor Orban e iar 'Gica-contra'! Consiliul Europei avertizeaza Ungaria cu privire la returnarea migrantilor catre SerbiaConsiliul Europei a cerut vineri Ungariei sa inceteze imediat expulzarea migrantilor clandestini catre Serbia daca inaintea acestor returnari nu identifica si nu efectueaza o examinare…

- In contextul masacrelor savarșite de unguri in comunele Traznea și Ip in anul 1940, fostul senator Sorin Ilieșiu ii cere premierului Ungariei, Viktor Orban, sa recunoasca genocidul antiromanesc infaptuit de Ungaria in Transilvania de Nord intre anii 1940-1944. Astfel, Sorin Ilieșiu face un „Apel…