Noutăți din ”Republica Ploiești”. Procurorul ”Portocală”, din nou în centrul evenimentelor Procurorul prahovean Mircea Negulescu, (cunoscut și ca ”Portocala” sau ”Zdreanța”), in prezent inculpat intr-un dosar de corupție, și-ar fi folosit influența pe langa polițiștii din cadrul DNA Ploiești și din cadrul IPJ Prahova pentru a fabrica dosare și falsifica probe. Unii dintre aceștia s-au pensionat intre timp, insa alții continua sa lucreze dupa metodele lui ”Portocala”. Ziarul local ”Incisiv de Prahova” anunța ca va publica noi inregistrari cu procurorul ”Portocala”, inregistrari unde acesta se lauda ca a fabricat, cu ajutorul polițiștilor din cadrul DNA Ploiești și de la IPJ Prahova,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

