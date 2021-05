Noutatea pe care toți șoferii trebuie să o știe legat de RCA Potrivit unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), mașinile abandonate sau stricate, dar care nu au fost radiate (retrase din circulație) vor trebui sa aiba o polița RCA valabila. Citește și: RAFILA a anunțat cand incepe vaccinarea copiilor de peste 12 ani In acest fel „incheierea unui contract de asigurare obligatorie de raspundere civila auto este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat intr-un stat membru si nu a fost retras in mod legal din circulatie”, potrivit CJUE. Decizia CJUE este asemanatoarea uneia din anul 2018 Acea decizie din 2018 stabilea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

