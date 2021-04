Noutate absolută de la Apple. Curând se lansează produsul anului Apple anunta un eveniment special pe 20 aprilie, la care ar urma sa fie lansate noile tablete iPad Pro. Invitatia trimisa de Apple presei nu spune prea multe, ci numai ”Spring Loaded”. Evenimentul va fi transmis in direct pe site-ul companiei, de la campusul sau din Cupertino, California. Anterior, asistentul virtual Siri, care de obicei ii trimite pe fanii curiosi ai Apple care intreaba despre produsele noi ale companiei si evenimentele viitoare pe site-ul companiei, a dezvaluit prematur planul producatorului de iPhone-uri de a organiza un eveniment martea viitoare. Intrebat de reporteri despre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitatia trimisa de Apple presei nu spune prea multe, ci numai ”Spring Loaded”. Evenimentul va fi transmis in direct pe site-ul companiei, de la campusul sau din Cupertino, California. Anterior, asistentul virtual Siri, care de obicei ii trimite pe fanii curiosi ai Apple care intreaba despre produsele…

- Apple a anuntat, marti, ca va organiza un eveniment special pe 20 aprilie, iar asteptarile sunt ca gigantul tehnologiei sa lanseze noi modele de tablete iPad Pro si alte produse, inainte conferintei anuale a dezvoltatorilor din luna iunie, transmite Reuters potrivit news.ro. Invitatia trimisa…

- Apple Car este unul dintre produsele companiei americane despre care s-a discutat cel mai mult in 2020. Zvonita deja de ani buni, mașina autonoma electrica care va fi dezvoltata de gigantul din Cupertino primește un prim update din partea CEO-ului companiei, Tim Cook, intr-un interviu pe care acesta…

- In octombrie anul trecut, Swiss a anuntat ca va desfiinta 1.000 de locuri de munca, in urmatorii doi ani. Compania are circa 9.000 de angajati. ”Din cele 1.000 de locuri de munca anuntate, am desfiintat 500 pana la sfarsitul anului 2020. Cat de multe locuri de munca va fi necesar sa desfiintam voi putea…

- In presa locala au aparut ieri informații potrivit carora o companie in care sotul ministrului Spahn deține o pozitie de conducere ar fi vandut jumatate de milion de masti Ministerului Sanatatii (MS) in timpul primului val de infectari cu COVID-19, in aprilie 2020. Astfel, aproximativ 570.000 de masti…

- Zvonuri recente sugereaza ca Apple va lansa in curand un nou iPad Pro cu un ecran mini-LED, urmand ca tehnologia sa ajunga și pe alte dispozitive in viitor. Conform unor informații obținute de cei de la 9to5Mac, analistul Ming-Chi Kuo ar fi spus ca ecranele cu mini-LED vor ajunge pe MacBook Air pana…

- Nici nu a trecut jumatate de an de la lansarea lui iPhone 12 ca zvonurile despre iPhone 13 par sa nu mai conteneasca. Noul terminal al gigantului din Cupertino, California, se va lansa, cel mai probabil, in luna septembrie a acestui an, Apple revenind astfel la calendarul normal de prezentare a produselor.…

- "In conditiile pandemiei de CoVid 19, in anul 2020, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 4.468.906 pasageri (in scadere cu 69,7% fata de 2019) si 67.696…