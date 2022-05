Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Heius a fost numit presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), decizia fiind semnata joi de premierul Nicolae Ciuca. Heius a condus in doua randuri Directia Regionala de Finante Timisoara si vine la conducerea ANAF din pozitia de secretar de stat in Ministerul Finantelor.…

- Mirela Calugareanu., președintele ANAF, a fost votata, marți, de plenul Parlamentului, pentru funcția de consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei. Ea a fost la conducerea ANA intre 2017-2018 și apoi din 2019 pana in prezent. Mirela Calugareanu a preferat sa plece de la șefia ANAF la Curtea…

- Peste 1.300 de produse traditionale romanesti nu au fost certificate de Comisia Europeana pentru ca Ministerul Agriculturii nu a trimis actele, a precizat Curtea de Conturi in raportul sau de audit al performantei privind activitati din domeniul sigurantei alimentare.

- Mihai Diaconu, consilierul lui Darius Valcov la Finante si al lui Ilie Sarbu la Curtea de Conturi, a fost numit secretar de stat la Ministerul de Finante. Cu sustinerea ministrului Adrian Caciu si a lui Paul Stanescu, secretarul general al PSD. Numirea lui Mihai Diaconu in functia de secretar de stat…

- Primaria Capitalei a platit inutil 250.000 de lei dobanda, pentru un imprumut de 11 milioane de lei, nefolosit, conform unui raport al Curții de Conturi. In 2020, Primaria a imprumutat 100 de milioane de lei pentru a achita facturile la autobuzele mai puțin poluante și la trei șantiere mari (pasajul…