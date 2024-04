Ministerul Finanțelor vrea sa modifice de urgența legislația privitoare la reprezentarea Romaniei la Curtea de Arbitraj, pentru a angaja case de avocatura specializate in litigii internaționale, fara licitație, dat fiind riscul pagubirii majore a bugetului de stat. Ministerul spune ca a preluat 8 litigii arbitrale și judiciare internaționale, numar care se va mari, și ca […] The post Guvernul cauta avocați internaționali ca sa-și recupereze țepele de la companiile straine first appeared on Ziarul National .