Terminalul va avea o instalație de stocare plutitoare pentru 360.000 mc. Arctic Transshipment (filiala a NOVATEK) care implementeaza proiectul de creare a complexelor offshore pentru transbordarea de gaze naturale lichefiate (GNL) in regiunea Murmansk și in Kamchatka a devenit rezident al PDA Kamchatka. In cadrul unui acord cu Corporația de Dezvoltare a Orientului Indepartat și a Arcticii din Rusia, compania va investi in proiect aproximativ 6 miliarde de ruble, precizeaza FEADC., scrie en.portnews.ru.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook