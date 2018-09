Noul regulament de taxi, scos pentru a doua oara de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre ”Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului cadru al Caietului de sarcini și a contractului de atribuire in gestiune delegata pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local in regim de taxi”. Acest proiect va fi supus la vot in ședința ședința…

- Regulamentul-cadru pentru organizarea si executarea serviciului public de transport in regim de taxi a fost reintrodus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, informeaza Agerpres.

- Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 31 de voturi "pentru” si 10 voturi "impotriva”. Consilierii generali USR au votat impotriva proiectului. "In perioada 2011-2016, Primaria Capitalei a alocat un pic peste 1 milion de euro pe an pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic. Noi am alocat…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi rectifiarea bugetara, urmand sa aloce o noua suma de bani pentru lucrarile de la Catedrala Mantuirii Neamului. Pe langa cei 15 milioane de lei alocati deja in buget, municipalitatea va mai da inca 10 milioane de lei. Primarul Capitalei…

- Christina Verchere, directorul general executiv al OMV Petrom, și Richard Tasker, lead country manager al ExxonMobil Romania, participa la dezbaterile finale care au loc in acest moment, in Parlament, pe Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Legea este discutata marți,…

- Propunerea legislativa pentru completarea art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost inregistrata joi la Senat pentru dezbatere. Pentru a-și produce efectele, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele Romaniei și publicat in Monitorul…

- Miercuri, 20.06.2018, in plenul Camerei Deputatilor, a fost adoptata propunerea legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta propunere legislativa apartine deputatilor ALDE, Stefan Alexandru…

- Primaria municipiului Oraștie contracteaza credit bancar. Edilii vor astfel sa finanțeze lucrarile de investiții care se vor derula pe raza localitații. Municipalitatea de la Oraștie are in derulare mai multe proiecte care necesita finanțare sau cofinanțare. Acesta este motivul pentru care, inca…