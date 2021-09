Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte afgan Ashraf Ghani a incercat, miercuri, sa motiveze plecarea sa brusca din Kabul, in conditiile in care talibanii invadasera orasul. Intr-o declaratie, Ghani si-a cerut scuze poporului afgan pentru ceea ce a facut, afirmand ca nu a avut de ales, intrucat echipa sa de securitate i-a…

- Un TIR inmatriculat in Suceava, filmat pe o autostrada din Italia a atras atenția șoferilor din trafic, unii dintre ei chiar romani. Partea din spate a TIR-ului era acoperita in totalitate cu poza lui Nicolae Ceaușescu. Aceasta era insoțita de mesajul “Noi ce-am construit, Voi nu reușiți sa dați cu…

- Șoferul a luat o decizei total neașteptata. A oprit in trafic și brusc a intors mașina intrand pe linia de tramvai chiar in momentul in care tramvaiul mai avea cațiva metri pana la stație. Impactul a fost atat de puternic incat tramvaiul a deraiat. Șoferul a ramas incarcerat și a avut nevoie de ajutorul…

- Un barbat de 72 de ani din Neamț a fost diagnosticat de medicii de la Spitalul Parhon din Iași cu o afecțiune rara: infecție cu hantavirus. Boala este transmisa de rozatoare salbatice și provoaca febra hemoragica cu sindrom renal. Barbatul locuiește in zona de munte, in comuna Ceahlau – Neamț, iar medicii…

- Incarcerarea fostului presedinte Jacob Zuma a dus la violența extrema in Africa de Sud. De patru zile sute de oameni ies ca sa se revolte. Provoaca incendii, sparg magazine, iar cele mai multe drumuri principale sunt blocate. Centrele comerciale au fost devastate. Oamenii par de neoprit. Televiziunile…

- Tulpina indiana Delta a virusului SARS-COV-2, a fost confirmata in doua județe din Moldova. In Bacau sunt deja șapte persoane confirmate, iar in Iași un barbat se afla la terapie intensiva dupa ce analizele de laborator au aratat ca acesta este infectat cu varianta Delta. Un barbat din municipiul Pascani…

- Ludovic Orban a declarat, sambata, la Iași, ca are toata energia necesara pentru a continua la conducerea PNL și dupa congresul din septembrie. Orban a subliniat ca el este cel care a preluat PNL intr-o stare ”destul de proasta” si l-a dus in postura de principal partid de guvernamant. Astfel, intrebat…

- Un barbat din Neamț a ajuns cu insuficiența renala severa la spital dupa ce, timp de un an, a luat pastile antiinflamatorii preventiv anti-COVID. Barbatul are 52 de ani și, de doua zile, a fost transferat pe secția de Nefrologie a Spitalului Clinic Constantin Ion Parhon din Iași. El risca sa nu-și recupereze…