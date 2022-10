Noul premier al Suediei este conservatorul Ulf Kristersson

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Suediei a aprobat, luni, numirea in functia de prim-ministru a politicianului conservator Ulf Kristersson, liderul coalitiei de centru-dreapta de la Stockholm, pe baza unui program care vizeaza combaterea infractionalitatii si limitarea imigra

- Noul prim-ministru al Suediei este conservatorul Ulf Kristersson, ales cu votul majoritații parlamentarilor, printre care și reprezentanții partidului Democratii Suediei (SD), de extrema-dreapta, scrie AFP.

- Un fost premier al Suediei, Stefan Lofven, a fost ales președinte de catre socialiștii europeni. Partidul Socialistilor Europeni (PSE) și-a ales noul președinte in ziua de 14 octombrie 2022. Reuniunea PSE s-a desfașurat la Berlin. Stefan Lofven preia funcția de președinte de la Serghei Stanisev (Bulgaria),…

- Partidele de dreapta din Suedia și-au intensificat negocierile pentru formarea unui nou guvern, dupa ce prim-ministra social-democrata Magdalena Andersson și-a recunoscut infrangerea in alegerile de duminica și și-a prezentat joi demisia, scrie Bloomberg.Liderul blocului politic de dreapta din Suedia,…

- Premierul social-democrat al Suediei, Magdalena Andersson, si-a oficializat joi demisia, anuntata cu o zi inainte dupa ce a recunoscut infrangerea blocului de centru-stanga in alegerile legislative de duminica, transmite Reuters si EFE. Opozitia de dreapta a castigat alegerile cu trei mandate, 176 la…

- Prim-ministrul Suediei, Magdalena Andersson, a recunoscut miercuri seara infrangerea stangii si victoria blocului de opozitie format din partide de dreapta si extrema-dreapta in alegerile legislative de duminica, dupa numararea aproape in totalitate a voturilor exprimate in acest scrutin foarte strans,…

- Magdalena Andersson, șefa social-democrata a guvernului suedez, și-a recunoscut, miercuri, infrangerea in alegeri și a anunțat ca va demisiona, relateaza Reuters. Dupa victoria la limita in alegeri, blocul de opoziție format din partide de dreapta și extrema-dreapta urmeaza sa incerce formarea unui…

- Suedia și Finlanda nu au extradat inca suspecții pe care Turcia ii cauta pentru acuzații legate de terorism, deși au semnat luna trecuta un acord pentru a ridica veto-ul Ankarei privind aderarea la NATO, a declarat miercuri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, scrie Reuters. Cele doua țari nordice…