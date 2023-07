Stiri pe aceeasi tema

- Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a vorbit joi seara, la Digi24, despre descoperirea unui nou camin al groazei, in Mureș. „Este șocant, nu am alta soluție decat sa acționez”, a spus ministrul, care insa nu a gasit un raspuns atunci cand a fost intrebata de ce aceste orori au fost descoperite…

- In urma unor informații primite de la Centrul de Resurse Juridice, premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca a dispus de urgenta verificari din partea institutiilor statului in cazul unor „abuzuri si violente inadmisibile" comise impotriva unor beneficiari din Centrul de ingrijire si asistenta Casuta…

- Șapte persoane au fost gasite la subsolul azilului din Mureș, unde premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, au cerut intervenție de urgența. Condițiile in care au fost gasite sunt improprii, iar procurorii au fost sesizați de Poliția județeana.Politiștii Secției 3 Poliție…

- Șapte persoane au fost gasite la subsolul azilului din Mureș, unde premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, au cerut intervenție de urgența. Condițiile in care au fost gasite sunt improprii, iar procurorii au fost sesizați de P

- In Romania, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a demisionat dupa o discuție cu premierul Marcel Ciolacu. Demisia are legatura cu scandalul de mare amploare supranumit "azilurile groazei". Aceasta este a doua demisie in legatura cu acest scandal. Ieri, 13 iulie, ministrul…

- Jurnalista Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, susține ca demisia ministrului Muncii, Marius Budai, nu este suficienta in scandalul ”azilul groazei”. Ea a cerut demisiile Gabrielei Firea și a lui Alexandru Rafila, dar a adaugat ca ar trebui sa cada și mai multe capete din interiorul Guvernului.„Domnul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dat detalii despre descinderile facute la nivel național in azilele de batrani și in centrele pentru copii sau persoane cu dizabilitați.Mai multe dosare penale au fost deschise ca urmarii neregulilor gasite: CITESTE SI BREAKING NEWS Marcel Ciolacu anunța…

- Poze fictive folosite pentru ca azilele groazei sa primeasca aviz de funcționare. Poze fictive pe care funcționarii le foloseau la dosar pentru ca aceste camine sa primeasca avizele necesare funcționarii, in ciuda condițiilor halucinante.Premierul spune ca funcționarii publici au schimbat pozele din…