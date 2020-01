Noul lider ISIS este chiar unul dintre membrii fondatori, potrivit serviciilor de inteligență Oficialii serviciilor de inteligenta au confirmat identitatea noului lider al gruparii teroriste Stat Islamic, numele acestuia este Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi si este unul dintre cei care au format gruparea, relateaza The Guardian, citat de Mediafax.



Doua servicii de inteligenta au confirmat ca noul lider ISIS este Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, unul dintre fondatorii ISIS, cel care a condus sclavia în cadrul minoritatii Yazidi din Irak si a comandat operatiuni în întreaga lume, potrivit The Guardian.



Noul lider a fost numit imediat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

