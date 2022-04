Stiri pe aceeasi tema

In sedinta Biroului Politic Judetean al PNL Iasi, intrunita astazi, a fost votata in unanimitate motiunea de candidatura la presedintia Partidului National Liberal a lui Nicolae Ciuca, actual premier al Romaniei, anunta filiala intr-un comunicat oficial.

Liberalul Theodor Stolojan a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca daca premierul Nicolae Ciuca performeaza in continuare ca pana acum si daca cota lui de incredere creste in continuare, nu vede de ce nu ar fi si un bun candidat de presedinte, anunța news.ro.

Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca PSD va da premierul in anul 2023, daca Nicolae Ciuca va prelua sefia PNL. „In acest moment, cu certitudine, daca domnul Nicolae Ciuca va deveni presedintele Partidului National Liberal, cu certitudine de suta la suta…

Apar informații din interiorul Partidului Național Liberal, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia de la șefia formațiunii, iar Gheorghe Flutur a deveni președinte interimar.

Europarlamentarul PNL Theodor Stolojan a declarat a declarat ca Florin Citu a luat masura rationala de a demisiona din functia de presedinte al Partidului National Liberal.

Din lac in puț. Și din puț in lac. Asta este situația la zi a Partidului Național Liberal. Un fost partid de Dreapta, care a devenit globalist și neomarxist, atașandu-se ca o pana colorata in penajul PPE. PNL se duce repede și sigur sub pragul electoral. Operațiune binecuvantata și dirijata de Klaus…

Vergil Chițac, primarul PNL al Constanței, declara in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO ca il susține pe premierul Nicolae Ciuca la președinția Partidului Național Liberal.

Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan, a vorbit astazi, de urgența, cu premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, pentru a clarifica subiectul momentului.