Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate miercuri de catre Eurostat, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de saracie si excluziune sociala a fost inregistrat in Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 26%). Pe de alta parte, cele mai mici ponderi au fost inregistrate in Cehia (12%),…

- Romanii care vor sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze catre Grecia si Turcia, in aceasta minivacanta de cinci zile, sunt avertizați de catre MAE ca timpii de asteptare la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare vor fi ridicati. Romanii sunt sfatuiți sa foloseasca toate punctele de…

- Un studiu elaborat de mai mulți economiști conduși de prim-viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, recomanda aplicarea impozitului progresiv „pe veniturile și averile globale ale cetațenilor”, scrie Hotnews.Studiul este numit „Avuția naționala a Romaniei” și a analizat…

- The national ban Bulgaria imposed on certain goods coming from Ukraine will be lifted once the EU’s market stabilisation measures agreed to at the end of April come into force, the cabinet’s press service announced Wednesday, according to Euractiv. Faced with Poland, Hungary, Bulgaria, Romania and Slovakia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza romanii care vor calatoro in Bulgaria catre Grecia și Turcia, și retur catre Romania, ca in perioada 28 aprilie - 1 mai 2023 se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la frontiera bulgara.

- Ungaria iși unește forțele cu Bulgaria, Romania, Grecia și Turcia pentru a explora oportunitațile tehnice de primire a gazelor naturale din Azerbaidjan prin infrastructura de transport a Europei de Sud-Est, a declarat ministrul maghiar de afaceri externe și comerț, Peter Szijjarto, scrie seenews.com.Țarile…

- Bulgaria a declanșat o ancheta dupa descoperirea intr-un apartament din Sofia a unui posibil tablou necunoscut al expresionistului abstract american Jackson Pollock care ar fi facut parte din colecția privata a lui Nicolae Ceaușescu, relateaza AFP și News.ro, citate de Hotnews. Panza este dedicata starului…