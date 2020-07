Stiri pe aceeasi tema

- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala de la Inalta Curte a stabilit luni ca notiunea de politist, din definitia infractiunii de ultraj, include si politistul local. Decizia este obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial. Inalta Curte a admis o sesizare formulata…

- ​​Secretariatul General al Guvernului PNL a numit în data de 22 mai un nou director general la Institutul Național de Cercetare în Informatica (ICI), institut care gestioneaza domeniile de internet .ro. Este vorba de Victor Vevera, fost director tehnic în acest Institut, reclamat anul…

- „ Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Bradisteanu Serban Alexandru impotriva sentintei nr.1260 din 19 martie 2018 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 20 mai 2020”,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al sanatatii, Sorina Pintea, sa ramana sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita, informeaza Agerpres.Initial, pe 11 mai, Tribunalul Bucuresti a revocat aceasta masura, insa DNA a facut…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, sa ramana sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita.Initial, pe 11 mai, Tribunalul Bucuresti a revocat aceasta masura, insa DNA a facut contestatie…

- Potrivit unor informatii, soprana ar fi in coma, dar informatia nu a fost confirmata ofiicial inca. Aseara, in jurul orelor 22, ea ar fi cazut pe scarile din locuinta ei, din Aroneanu. Ulterior i s-a facut rau si a fost chemata Ambulanta. In acest sens a fost depusa o sesizare la Sectia 1 rurara din…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Gorj, Cosmin Popescu, le-a solicitat, luni, oficialilor din Ministerul Sanatatii sa urgenteze numirea unei echipe de coordonare la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu dupa ce managerul unitatii a fost confirmat cu noul coronavirus si internat in Sectia…

- Primele venituri taiate de stat. Profesorii platiți cu ora vor incasa banii doar pentru prima saptamana a lunii martie. Statul nu mai platește orele suplimentare, ci doar norma de baza.Informația a fost confirmata de Ministerul Educației, pentru Realitatea Plus. Dupa ce starea de urgența inceteaza se…