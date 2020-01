Un obiectiv concret pentru CFR Calatori este ca, pana la sfarsitul anului, sa existe peste 1.000 de trenuri in parcul activ, iar prioritar este programul de reparatii, a declarat, joi, pentru AGERPRES, noul director al CFR Calatori, Dan Costescu. "Un prim obiectiv concret ar fi ca, la sfarsitul acestui an, sa trecem de 1.000 de trenuri in parcul activ, in conditiile in care acum avem undeva la 850 de trenuri, sub 900. (...) Prioritar este programul de reparatii, pentru ca avem aproape 1.300 de vagoane in parcul inventar, din acestea merg doar 850, si aici e miza, aici se pot aplica imediat solutii,…