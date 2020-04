Noul coronavirus, în 3 variante și de 3,2 ori mai infecţios decât SARS Medici și specialiști cn=hinezi susțin la unison ca virusul Sars-CoV-2 se poate reproduce de 100 de ori in 48 de ore, in timp ce SARS s-a replicat de aproximativ 10 pana la 20 de ori la apogeul sau. In plus, nu exista aproape nici o posibilitate de a controla virusul inainte de luna iulie, pentru The post Noul coronavirus, in 3 variante și de 3,2 ori mai infectios decat SARS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Imaginile fimate, miercuri dimineața, in piața Tomis III din Constanța, ilustreaza cat de multe au ințeles oamenii despre obligația de autoprotecție in perioada starii de urgența declanșata ca urmare a pandemiei de Sars-CoV-2. Ministrul agriculturii a anunțat ca noi reguli privind funcționarea piețelor…

- Nu mai puțin de 2 milioane de maști FFP2, destinate personalului medical aflat in prima linie in lupta cu noul coronavirus (SARS-COV-2 / COVID – 19) au ajuns marți dupa-amiaza in Romania. Achiziția de maști de protecție care vor ajunge in spitalele romanești a fost facuta prin compania Unifarm S.A. …

- Șeful Corpului de control al Ministerului Sanatații, Constantin Dina a fost depistat pozitiv cu coronavirus, potrivit antena3.ro. Oficialul este cel care l-a insoțit pe ministrul Sanatații, Nelu tataru, la Suceava și la alte spitale din țara, pentru evaluarea situației. El este internat acum la un spital…

- Un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) a anuntat, vineri, premierul ungar Viktor Orban, pentru cadrele medicale din Ungaria, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth, transmite MTI, preluata de agerpress.ro. Orban a adaugat ca este obligatoriu pentru intregul personal medical sa fie…

- Grupul de Comunicare Strategica a facut public, duminica, noul “bilanț” al persoanelor infectate cu noul coronavirus. Astfel, pana duminica, 29 martie, ora 13.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a elaborat cateva ghiduri de conduita pentru pandemia de coronavirus, in care explica tot ce e bine sa facem in diverse situații. Iatp mai jos linkul pe care puteți sa-l accesați pentru a descoperi toate masurile pe care le uteți lua pentru prevenție…

- In plina criza epidemica de COVID-19, in timp ce numarul de imbolnaviri crește la nivelul Bucureștiului, directorul medical al Spitalului Univeristar vrea sa deschida o secție și un laborator de boli infecțioase chiar in mijlocul Maternitații. Autoritațile au fost sesizate, dar inca nu se știe ce masuri…