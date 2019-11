Noul AUR al hoților din India: De ce FURĂ ceapa Un camion care transporta ceapa in valoare de 30.000 de dolari a fost golit de hoti in India, tara unde in ultima vreme au avut loc mai multe infractiuni similare pe fondul cresterii explozive a pretului la ceapa, o leguma care este un produs de baza in India, transmite DPA. Din cauza ploilor care au afectat culturile de vara, pretul unui kilogram de ceapa a crescut pana la 100 de rupi (1,40 dolari) de la 20 de rupi luna trecuta. In aceste conditii Guvernul de la New Delhi a decis sa interzica exporturile de ceapa si sa comande importuri. In aceste conditii, un camion incarcat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

