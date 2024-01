Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava, Roxana Botezatu, a declarat, marti, pentru News.ro, ca aproximativ 150 de soferi din Ucraina s-au adunat in centrul orasului Siret, nemultumiti ca le este blocat accesul in vama din cauza protestului transportatorilor si agricultorilor romani. “In jurul orei 15.30, in zona centrala a orasului Siret erau adunate aproximativ 150 de persoane. La ora 16.00 in zona Vamii Siret erau 63 de tractoare, opt TIR-uri si 20 de autoturisme, cu aproximativ 170 de persoane”, a declarat Roxana Botezatu. Ea a precizat ca, intre timp, soferii…