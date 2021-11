Comisia Europeana propune o suspendare a zborurilor din regiunea Africii australe, dupa descoperirea unei noi variante a SARS-CoV-2, a anuntat vineri presedintele CE Ursula von der Leyen, relateaza AFP. ”Comisia Europeana propune, in stransa cooperare cu statele mmembre (ale Uniunii Europene) sa se activeze frana de urgenta in vederea intreruperii calatoriilor aeriene provenind din regiunea […] Articolul Noua varianta SARS-CoV-2 B.1.1.529, Omicron, descoperita in Africa de Sud. Mai multe țari europene au interzis zborurile apare prima data in Someșeanul.ro .