Nouă țări numai bune să te retragi la pensie Europenii iși doresc sa ajunga in SUA, pensionarii americani vor sa plece de acolo. Aceștia au mai multe motive pentru care ar dori sa-și cumpere o casa in strainatate, principalele sunt: sunt sa se mute definitiv, sa aiba o a doua casa sau ca sursa de venit din chirie. Nasdaq a publicat un top al țarilor in care americanii vor sa iși cumpere o casa dupa pensionare. Portugalia este alegerea de top pentru pensionarii americani, 30% spunand ca se gandesc sa cumpere proprietați acolo. Portugalia atrage prin asistența medicala de calitate, un mediu sigur și prietenos, stabilitate politica, plaje uimitoare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

