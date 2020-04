Stiri pe aceeasi tema

- In SUA s-au inregistrat pana acum 1.177 de decese, cu 150 de noi decese anunțate joi.26 martie - 17.224 cazuri noi inregistrate25 martie - 13.355 cazuri noi inregistrate24 martie - 11.075 cazuri noi inregistrate23 martie - 10.189 cazuri noi inregistrateCazuri totale in USA pana acum: 85.594, China -…

- Numarul de decese din SUA a trecut de 1.000, in vreme ce numarul de cazuri de infectare a ajuns la 75.000, depașind pentru scurt timp Italia. SUA au devenit astfel un epicentru al pandemiei globale, intr-un moment in care o mare parte din autoritațile statale evita inca sa aplice masuri restrictive…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…

- Un miliard de oameni izolati la nivel mondial, in speranta opririi noului coronavirus, care a zdruncinat economia lumii. 25 de milioane de locuri de munca sunt amenintate De la Roma la New York si la Paris, 900 de milioane de oameni din lume sunt izolati acasa, in acest weekend, in speranta opririi…

- AMC Entertainment Holdings Inc. a anuntat luni ca va limita numarul de spectatori acceptati in cinematografele sale din Statele Unite la cel mult 50 de persoane pentru fiecare proiectie. Masura, cu aplicare imediata, din cauza raspandirii epidemiei cauzate de noul tip de coronavirus, a determinat…

- ​Fondul Monetar International (FMI) a recomandat tuturor angajatilor sai din Washington sa lucreze de acasa pâna la noi dispozitii, dupa ce un angajat a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat un purtator de cuvânt al FMI, transmite Reuters, potrivit Agerpres.De asemenea, institutia…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), departamentele de sanatate locale și de stat, precum și alți parteneri clinici și din domeniul sanatații publice din Statele Unite ale Americii continua investigarea cauzelor care au determinat…

- Țigarile electronice sunt disponibile de peste 9 ani și exista deja milioane de utilizatori peste tot in lume. In acest timp nu s-au inregistrat epidemii de boli pulmonare acute in nicio țara, așa cum s-a intamplat de curand in Statele Unite. Utilizatorii europeni de țigari electronice nu risca imbolnavirile…