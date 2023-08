La Petrești continua construirea salii de sport de care vor beneficia elevii școlii gimnaziale. Construcția moderna este destinata desfașurarii activitaților sportive, iar zona va beneficia și de amenajari exterioare, spații verzi, zone administrative, accese și parcaje. Suprafața construita de aproape 1.500 mp cuprinde și amenajarea de vestiare destinate sportivilor, magazie pentru materiale, spațiu de prim […] The post Noua sala de sport destinata elevilor Școlii Gimnaziale Petrești, incepe sa prinda contur first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .