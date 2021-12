Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare republica componenta a Rusiei este Yakutia. Se intinde pana in Cercul Arctic și este la fel de mare ca Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Finlanda și Romania la un loc, dar cu o populație de doar 1 milion de oameni. In ultimul deceniu, retragerea gheții marine…

- Romania are cea mai mare rata de imunizare din Europa dupa trecerea prin boala, dar nu dupa vaccinul anti-COVID. Este vorba de un procent de 70%, potrivit unui studiu realizat de Școala de Igiena și Boli Tropicale din Londra, citat de cotidianul The Times . Deci, cu toate acestea, țara noastra risca…

- Tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar are loc acum. Serbia, Spania, Elveția, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Croația, Anglia și Germania sunt echipele din Europa deja calificate la Campionatul Mondial din Qatar. Romania a ratat la mustața prezența…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Și in Romania, sute de oameni au ieșit in strada,…

- Alte 954 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Germania, Egipt, Marea Britanie, Franța.

- Uniunea Europeana este prima putere agricola mondiala. In 2019, producția europeana a UE se cifra la 418,5 miliarde euro, iar statele care au o contribuție importanta sunt: Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda, Polonia și Romania. Impreuna, cele 7 state europene totalizeaza peste 75% din producția…

- Teatrul Luceafarul, dintr-un festival in altul Cea de-a XIV-a ediție a FITPTI, organizata de Teatrul Luceafarul din Iași, s-a incheiat pe 10 octombrie, dupa un maraton de 10 zile extrem de pline cu evenimente susținute in 20 de locuri din oraș de artiști din Austria, Cehia, Canada, Germania, Elveția,…