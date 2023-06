Guvernul a aprobat, joi, 22 iunie, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania si care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026 fiind aplicabil tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate. Noua rovinieta se va numi TollRO și va putea fi achiziționata in funcție de durata utilizarii acesteia. Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege, rovinieta va fi aplicata pe reteaua de drumuri nationale din Romania cu exceptia sectoarelor de drum national aflate in intravilanul municipiilor intre indicatoarele de intrare/ iesire in/ din acestea.…