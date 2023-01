Nouă previziuni legate de departamentele de HR și spațiul de lucru în 2023 Pe masura ce volatilitatea ce caracterizeaza spațiile de lucru continua in 2023, Gartner a relevat principalele noua previziuni legate de spațiile de lucru pe care liderii de resurse umane trebuie sa le abordeze in acest an și in viitor pentru a naviga cu succes pe piața muncii și pentru a continua sa contribuie la creșterea afacerii. „Liderii de resurse umane s-au confruntat cu un mediu din ce in ce mai imprevizibil pe masura ce multe organizații se confrunta cu impunerea revenirii la birou, creșterea permanenta a cifrei de afaceri și angajați epuizați”, a declarat Emily Rose McRae , director… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

