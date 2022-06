Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia bitcoin a scazut miercuri cu 6,3%, la 20.715,69 dolari, cel mai redus nivel din decembrie 2020, provocand declinul altor criptomonede mai mici, ceea ce arata ca recentele turbulente de pe piata nu se atenueaza, transmite Reuters.

- Bitcoin a scazut cu peste 10% in ultimele 24 de ore, coborand sub 25.000 de dolari pe unitate. Trend negativ mai susținut a inceput la sfarșitul saptamanii trecute și s-a menținut peste weekend.

- Josep Borrell, vice-președinte Comisiei Europene a anuntat vineri, in marja reuniunii ministrilor de externe ai G7 de la Weissenhaus, ca blocul comunitar va furniza Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 500 de milioane de euro, sprijin care va fi pentru armament greu cum sunt tancurile, relateaza…

- Bitcoin a ajuns, luni, la cel mai scazut nivel din ianuarie, in condițiile in care piețele bursiere in scadere au continuat sa afecteze criptomonedele, care se tranzacționeaza in prezent in linie cu așa-numitele active mai riscante, cum ar fi acțiunile tehnologice, scrie Reuters. Fii la curent…

- Gigantul global de streaming Netflix Inc a raportat marți pierderea de abonați, pentru prima data in mai bine de un deceniu și a prezis o contracție mai mare in al doilea trimestru, o pierdere rara pentru o companie de incredere care a fost un motor de creștere pentru investitori, scrie Reuters.

- Invazia Rusiei a deteriorat sau distrus pana la 30% din infrastructura Ucrainei, distrugeri in valoare de 100 de miliarde de dolari, a declarat, luni, ministrul ucrainean al Infrastructurii, adaugand ca reconstructia ar putea fi realizata in doi ani folosind activele rusesti inghetate pentru finantare,…

- Orașul-port din sudul Ucrainei, Mariupol, este sub bombardament din primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina. Aproape 5.000 de oameni și-au pierdut viața, iar cladirile orașului sunt la pamant, potrivit primarului. El spune ca 290.000 de oameni au parasit orașul pana pe 27 martie, dar alți 160.000…

- Guvernul elvetian a inghetat active rusesti vizate de sanctiuni in valoare de aproximativ 5,75 miliarde de franci (6,17 miliarde de dolari) si este posibil ca aceasta cifra sa creasca, a declarat joi un oficial guvernamental elvetian, transmite Reuters.