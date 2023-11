Stiri pe aceeasi tema

- Vești importante pe piața din Romania! Mega Image a cumparat magazinele Profi! Dupa mai multe negocieri, deținatorul lanțului de magazine a ajuns la un acord in ceea ce privește cea mai importanta achiziție din acest an. Iata ce schimbari se vor face dupa ce a fost incheiata tranzacția.

- Vești bune pentru cei cu gusturi fine. A aparut pe piața din Romania hartia neagra, de lux, pe care doar celebritațile au testat-o pana acum. Afla cum poți achiziționa acest produs extrem de controversat, care va avea și un preț pe masura. Hartia care revoluționeaza lumea igienei Elfi, o marca autohtona,…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau, instituție de cultura subordonata Consiliului Județean Salaj, Casa Memoriala ”Iuliu Maniu” Badacin, in parteneriat cu Primaria Orașului Șimleu Silvaniei și Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Romane din Cluj-Napoca au organizat Simpozionul științific…

- Vești bune pentru romani! Salariul minim pe economie și pensia minima vor crește in Romania, incepand de la 1 octombrie. Potrivit ultimei decizii a Guvernului, salariații și pensionarii vor primi mai mulți bani incepand de luna viitoare. Iata cați bani vor intra in conturile oamenilor.

- Vești bune, prețurile incep sa dea și inapoi. Am vazut, avem o inflație in scadere, a coborat sub 10%, conform INS, asta inseamna ca prețurile continua sa creasca, in general, dar cu o viteza din ce in ce mai mica. Și iata ca sunt segmente unde prețurile chiar inregistreaza scaderi, anunța stirileprotv.ro.Piața…

- Primarul orașului Șimleu Silvaniei, Cristian Lazar, a semnat contractul de proiectare și execuție pentru modernizarea a 22 strazi. 25 milioane de lei vor intra in economia locala a orașului, mai ales ca firmele care s-au asociat in vederea realizarii proiectului sunt din Șimleu Silvaniei și din imprejurimi,…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, s-a aflat luni la Șimleu Silvaniei, pentru a semna documentul privind derularea programului de reabilitare generala a spitalului din localitate. „Spitalul Orașenesc Dr. Ioan Pușcaș intra in faza reabilitarii generale. Nu peste mult timp o sa avem unul dintre…

- Piața hoteliera din Bucuresti continua sa fie atractiva pentru operatorii hotelieri internaționali care doresc sa se extinda in Europa Centrala și de Est (ECE). Bucureștiul s-a plasat pe poziția 5 din 20 de orașe din CEE din punct de vedere al interesului principalilor operatori de a investi in perioada…