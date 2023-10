Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce si-a pierdut mama, Scout Frank, din Statele Unite, si-a dorit sa tina amintirea acesteia cat mai aproape, asa ca, pentru a-i plange pierderea, a decis s-o pastreze sub piele, incorporandu-i cenusa in tusul folosit la noul ei tatuaj, relateaza vineri AFP. Tanara de 30 de ani, coplesita de emotie,…

- Artista, care conduce studioul Steel Honey, a inceput sa exploreze aceasta tehnica in urma cu trei ani si jumatate, cand unul dintre clientii sai a vrut sa ii aduca un omagiu deosebit cainelui sau decedat.Procedura, pe care nu o cunostea, s-a dovedit a fi „foarte simpla", potrivit spuselor sale. „Tot…

- Hotararea prealabila a fost pronunțata in contextul in care procurorii obișnuiau sa autorizeze investigatori sub acoperire fara sa mai ia mandat de la judecatorul de libertați, susținand ca deja a fost emis un mandat in cauza in ceea ce privește ținta vizata.„Decizia pune astfel capat practicii procurorilor…

- Robert Salceanu, unul dintre fundașii de baza ai Gloriei Buzau, echipa antrenata de Harry Potter – Andrei Prepelița, nu se desparte de cei dragi nici in timpul meciurilor. Și-a tatuat pe piele zodia tatalui, a fratelui și ochiul mamei sale. La 19 ani, Robert Salceanu, este jucator cu ștate vechi la…

- Marcel Bolos a fost intrebat, vineri, cate persoane au demisionat dupa protestul de joi de la Ministerul Finantelor: ”Doua persoane au fost, care vor sa plece la Ministerul Fondurilor. E mai atractiv din punct de vedere salarial, dar nu eu port vina aceasta a acestor salarii mici”. Ministrul a precizat…

- O noua zona de recreere, dedicata adolescenților care iubesc sportul pe role, va fi amenajata in viitorul apropiat in Parcul „Lunca Argeșului”, parc preferat de tinerii bicicliști și skateri, potrivit unui comunicat de presa al Primariei Pitești. „Procedura de licitație pentru amenajarea zonei se afla…

