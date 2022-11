Noua misiune de evaluare Schengen realizată de Olanda și alte țări, raport favorabil pentru România Comisia Europeana a publicat miercuri raportul noii misiuni de evaluare privind aderarea Romaniei la Schengen, evaluare realizata de experți din Olanda și alte țari. Raportul misiunii de evaluare e similar cu al precedentei misiuni și este favorabil Romaniei și Bulgariei, aratand ca ”Romania continua sa indeplineasca condițiile necesare pentru aplicarea tuturor parților relevante ale acquis-ul Schengen in intregime”. Experții olandezi au fost invitați de guvernul roman dupa ce premierul Mark Rutte a spus ca misiunea inițiala de evaluare a Comisiei Europene nu a fost completa. In cadrul misiunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

