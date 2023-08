Fosta mare canotoare Elisabeta Lipa, in calitatea de presedinta a Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), a afirmat ca bilantul de noua medalii, opt de aur si una de argint, obtinut de sportivii romani la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld ''reprezinta o performanta extraordinara'', potrivit Agerpres.

"In ultimii ani, Romania a tot demonstrat faptul ca are cel mai bun lot de tineret din Europa, iar in 2023 am continuat aceasta traditie frumoasa. Noua medalii, dintre care opt de aur si una de argint, reprezinta o performanta extraordinara si o dovada a faptului ca am reusit…