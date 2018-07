Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat. Pe 20 iunie, plenul Camerei Deputatilor a adoptat proiectul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, ordonanța de urgența pentru alocarea C.N. Unifarm S.A. din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a peste 44 de milioane de lei pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, anunța Administrația Prezidențiala.Decretul vizeaza promulgarea…

- Aceasta lege aproba Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.4/2018 prin care se modifica Ordonanța subvențiilor. Modificarile facute in Ordonanța subvențiilor, Ordonanța de urgența a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plați care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020, sunt in…

- Șoferii sunt loviți in plin de o lege care, inițial, a fost respinsa de Senat, dar a fost propusa, recent, pentru adoptare la Camera Deputaților.Este vorba despre un proiect pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.…

- Seful statului invoca faptul ca unele prevederi ale acestei legi care vizeaza procedura de numire si de demitere a conducerii ANCOM incalca dispozitii ale Constitutiei."Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta…

- Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere un proiect de act normativ pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,…

- "Exista azi un grup de lucru la nivelul Guvernului condus de doamna premier Viorica Dancila si care are un dialog cu Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, acolo unde este prezent atat capitalul romanesc cat si cel strain, tocmai pentru a simplifica real si este un dialog permanent, inclusiv cu Comisia…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 3 mai a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale…