Noua hartă politică a României, înaintea numărătorii finale. Ce zone roșii tradiționale a luat PNL de la PSD Noua harta politica a Romaniei rezerva numeroase surprize, la momentul numaratorilor parțiale și inainte de numaratoarea finala. PSD nu a fost lovit crunt doar in Capitala, ci și in fiefuri consacrate ale „baronilor roșii”, cum ar fi in Vrancea, unde eternul caștigator al Consiliului Județean era Marian Oprișan, sau in Giurgiu, unde domnea „gruparea Badalau”. […] The post Noua harta politica a Romaniei, inaintea numaratorii finale. Ce zone roșii tradiționale a luat PNL de la PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

