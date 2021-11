Stiri pe aceeasi tema

- Chiar ieri, divizia BMW Romania ne anunța ca avanpremiera, pe piața din țara noastra, a noului Seria 4 Gran Coupe va avea loc in cadrul Bucharest Gaming Week, cel mai important eveniment dedicat jocurilor video. Acum aflam și cat costa, in Romania, modelul producatorului din Munchen. Clienții de aici…

- BMW nu va mai produce motoare cu ardere interna la fabrica sa principala din Munchen pana in 2024, a declarat vineri șeful producției, la o conferința care marcheaza inceputul fabricarii modelului sau electric I4, relateaza Reuters. Motoarele fabricate in prezent la Munchen (cu ardere interna) vor fi…

- Anunțat de conceptul BMW i Vision Dynamics, care a debutat in 2017, noul i4 a fost prezentat lumii intregi in luna martie a acestui an. Sedanul cu zero emisii este al cincilea model din gama i. Acum, constructorul bavarez de automobile anunța ca primul exemplar a parasit linia de asamblare a uzinei…

- Fotocredit: BMW Ergonomia, spatiul generos, placerea de a conduce emblematica pentru BMW si o abordare moderna marcheaza noul BMW Seria 2 Active Tourer. Ergonomia, spatiul generos, placerea de a conduce emblematica pentru BMW si o abordare moderna marcheaza noul BMW Seria 2 Active Tourer. A doua generatie…

- Noua generație BMW Seria 2 Coupe a debutat la inceputul lunii iulie. Acum a venit momentul sa asistam la extinderea gamei, o data cu lansarea celei de-a doua iterații a monovolumului Seria 2 Active Tourer. Designul exterior a suferit unele modificari, comparativ cu vechea iterație. Grila frontala a…

- BMW a prezentat noua generație Seria 2 Coupe la inceputul lunii iulie. Modelul sport din Munchen a crescut in dimensiuni și este disponibil cu motorizari pe benzina și diesel, cu puteri de pana la 374 de cai putere. Acum, noul Seria 2 Coupe a intrat oficial in producție. Primul exemplar a parasit linia…

- Noua generație BMW Seria 2 Coupe a debutat oficial la inceputul lunii iulie. Modelul sport din Munchen vine cu un design exterior modificat, a crescut in dimensiuni și este disponibil, momentan, cu motorizari cu puteri de pana la 374 de cai putere. Pentru un aspect și mai agresiv, atat la interior cat…