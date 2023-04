Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat in direct la Antena 3 CNN, noua formula de calcul a pensiilor. In total, cinci milioane de pensii vor fi recalculate. De asemenea, ministrul a explicat ca nicio pensie nu va scadea.

- Marius Budai a anunțat variantele pentru recalcularea pensiilor și ultimele decizii legate de pensiile speciale. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat marti, la Antena 3 CNN , ca are pe masa trei variante pentru recalcularea tuturor pensiilor, nu numai a celor speciale. Referitor la posibile taieri…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a facut un anunț important despre pensia minima in Romania. Oficialul e de parere ca o pensie care sa asigure un trai decent depinde, intr-o mare masura de o guvernare responsabila. „Este o intrebare foarte grea și am facut greșeala o data sa raspund cu o cifra exacta.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, declara ca, odata cu majorarea pensiilor cu 12,5 procente de la 1 ianuarie, este depasit ”acel ultra-vehiculat” procent de 40 privind majorarea pensiilor. Ministrul anunta ca, odata cu cuponul de pensie pentru prima luna a anului, pensionarii cu venituri mici vor primi…

- ”A mai fost in Romania cand numarul de salariati a fost mai mic decat numarul de persoane aflate in pensie si nu au fost probleme, s-au platit pensiile. Insa nu e asta o explicatie, noi trebuie sa luam masuri, trebuie sa fim pro-activi, cum am fost pe perioada anului 2022”, a afirmat Marius Budai, luni…