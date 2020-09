Stiri pe aceeasi tema

- Strategia candidatului susținut de PNL, USR și PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a provocat discuții in contradictoriu printre liberali, au declarat surse din alianța pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Marul discordiei il reprezinta, spun sursele citate, faptul ca Nicușor Dan nu ar fi vrut sa faca poze…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, candidat PSD pentru un nou mandat, a declarat joi seara la Antena 3 ca in conducerea partidului s-a luat decizia ca social-democrații sa nu faca nicio alianța pentru alegerile locale in Capitala.„Va dau o veste in premiera. Am decis impreuna cu colegii mei…

- Publicistul Ion Cristoiu explica reactia slaba a PMP la excluderea sa din "Dreapta Unita", de PNL-USR-PLUS in perspectiva alegerilor locale, sustinand ca una dintre cauze este asumarea de catre partidul lui Basescu a posturii de cersetor pe la usile liberalilor, relateaza Mediafax. Prezentam integral…

- Liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna urmeaza sa discute, miercuri, pentru finalizarea negocierilor privind candidaturi comune la primariile de sector din Capitala. In ultimele zile au avut mai multe discutii, iar surse liberale spun ca cele doua partide sunt pe punctul de a ajunge la un consens.Liberalii…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca tot ce se va intampla in perioada urmatoare din punct de vedere al jocului electoral la nivelul Capitalei nu va avea legatura cu votarea unui nou primar, ci cu o strategie a regimului Iohannis de a elibera Bucurestiul de „ciuma rosie”, anunța MEDIAFAX.Ion…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului”. Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului.„Nu ma asteptam,…

- Primarul General al Capitalei Gabriela Firea si-a prezentat joi sloganul electoral in curs pentru alegerile locale din septembrie. Aceasta motiveaza ca „de 30 de ani sunt aproape de oameni”, ca le-a aparat interesele din presa, in Senat si apoi la Primaria Bucurestiului, asa ca „partenerii mei sunt…

- Etapa speciala a Examenului Național de Bacalaureat Foto: Arhiva. Luni, 6 iulie, începe etapa speciala a Bacalaureatului, la care s-au înscris 141 de absolventi de liceu. Este vorba despre tineri care nu au putut sustine examenul din cauza unor probleme generate de epidemia…