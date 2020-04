Doliu în lumea fotbalului din vestul ţării

Adrian Lucaci, fost fotbalist şi preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad, a decedat la vârsta de 53 de ani. Născut pe 28 iunie 1966, acesta şi-a început cariera la Rapid Arad, acolo unde, la 16 ani... The post Doliu în lumea fotbalului din vestul ţării appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]