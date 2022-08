Nouă copii cu COVID, internați duminică la ATI. Cel mai mare număr din ultimele 6 luni Noua copii cu COVID sunt internați la ATI, de trei ori mai mulți fața de sambata. Acesta este cel mai mare numar de minori tratați la Terapie Intensiva din ultimele 6 luni, scrie G4Media . In total sunt internați 3.121 de pacienți cu COVID: 2.861 in secții (360 minori) și 260 la ATI (9 copii). Din totalul pacienților internați, 369 sunt minori, 360 fiind internați in secții, cu 33 mai mulți fața de ziua anterioara și 9 la ATI, cu 6 mai mulți decat in ziua anterioara, potrivit buletinului publicat duminica de Ministerul Sanatații. Este cel mai mare numar de minori cu COVID internați la ATI din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

