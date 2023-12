Noua Campioană Mondială la handbal feminin este Franța Campioana Mondiala en titre la handbal feminin de anul acesta este Franța. Este al treilea titlu din palmares, dupa cel din 2003 și 2017, pe care l-au caștigat elevele lui Olivier Krumbholz. Aseara, Franța și-a adjudecat titlul de campioana mondiala la handbal feminin intr-un meci fabulos ținut la Herning, in Danemarca. Franța s-a impus in finala Campionatului Mondial de handbal feminin, ediția cu numarul XVI, dupa ce a trecut de Norvegia cu scorul de 31-28 (20-17), in ultimul act disputat aseara. A fost pentru a cincea oara cand cele doua echipe s-au infruntat in finala Campionatului Mondial.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

