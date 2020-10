Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis duminica ''un profund sentiment de recunostinta'' dupa victoria taberei ''nu'', cu 53,26% din voturi, in cadrul referendumului privind independenta Noii Caledonii fata de Franta, dupa aproape 170 de ani de dominatie coloniala, relateaza AFP.



''Alegatorii s-au exprimat, in mare parte si-au confirmat dorinta de a mentine Noua Caledonie in Franta. In calitate de sef de stat, salut acest semn de incredere in Republica cu un profund sentiment de recunostinta. Salut de asemenea rezultatele sale cu recunostinta'',…