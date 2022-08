Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe judete din Oltenia si nord-vestul Munteniei, precum si zona Carpatilor Meridionali, sunt vizate, miercuri si joi, de o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ANM a emis, astazi, o avertizare meteo cod galben de ploi torentiale, vijelii si instabilitate atmosferica, valabila pana diseara. ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabil incepand cu ora 14:00, pana la ora 22:00. In Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea continentala…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 10:00. Totodata, a fost emisa o avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat. In dupa-amiaza zilei de astazi (5 iulie), local in Oltenia, in nordul Munteniei și in Carpații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca joi vor fi averse torențiale și vijelii in 19 județe din sud-estul și centrul țarii. ANM a emis avertizare de tipul Cod galben de instabilitate atmosferica, in intervalul 30 iunie, intre orele 14.00 – 21.00. Sunt vizate zone din cea mai mare parte…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila in toata tara, incepand de vineri dupa-amiaza pana duminica seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni pentru București și 33 de județe, valabila pana luni dimineata. Potrivit ANM, de duminica, 5 iunie, ora 12:00 pana luni, 6 iunie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Moldovei, in Muntenia, Dobrogea si Carpatii…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. De asemenea, potrivit ANM, instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est…