Stiri pe aceeasi tema

- 18 angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj au fost confirmați cu COVID-19. Nu este afectata, insa, capacitatea operativa a pompierilor, potrivit purtatorului de cuvant al instituției, Ciprian Cornea. Reprezentantul ISU Cluj a afirmat astazi ca in 26 octombrie au fost testate…

- O situație halucinanta se petrece la o fabrica de confecții din Lupeni, județul Hunedoara. La firma ”Confezioni Andreea Romania SRL”... The post Caz halucinant in vestul țarii. 30 de angajați ai unei firme, infectați cu Covid-19, sunt chemați de patroni la munca in continuare appeared first on Renasterea…

- Un nou focar de COVID-19 a aparut la o fabrica de cablaje auto din Deva, unde 16 persoane sunt infectate cu noul coronavirus, anunța Prefectura Hunedoara. The post Focar de COVID-19 la o fabrica de cablaje auto din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Noua angajați de la Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) Bistrița-Nasaud au COVID-19, au transmis, sambata, reprezentanții Prefecturii.Potrivit Prefecturii Bistrița-Nasaud, intre cazurile noi raportate sambata de imbolnavire cu COVID-19 sunt noua angajați de la AJOFM.…

- Producatorul de echipamente sportive Amer Sports, unul dintre cei mai importanti din lume, cu afaceri anuale de circa 3 mld. euro, a cumparat fabrica din Orastie, judetul Hunedoara, a companiei Chimsport, anunța ZF. Fabrica producea deja de peste 15 ani clapari Salomon si componente pentru bicicletele…

- Inca doi angajați ai Primariei orașului Petrila au fost confirmați cu coronavirus. Sunt muncitori din cadrul administrației publice locale. Unul dintre barbați s-a prezentat singur la spitalul din Hunedoara pentru a-și face testul dupa ce s-a simțit rau. De luni, barbatul nu a fost la serviciu.…

- Patru angajati ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor au fost confirmati astazi cu Covid 19.Iata comunicatul oficial transmis de Administratia Nationala a Penitenciarelor:Va informam ca, astazi, 06.08.2020, au fost inregistrate patru noi cazuri de infectare cu virusul SARS CoV 2 in randul personalului…

- In intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, in Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin vor fi perioade cu instabilitate atmosferica... The post Anunt de ultim moment: vin ploi torentiale, vijelii si grindina, chiar astazi, in vestul tarii! appeared first on Renasterea banateana .