Noua alianță între Povesteacasei.ro și Publyo: O revoluție în Comunicarea Digitală Un nou capitol se deschide in universul comunicarii digitale, odata cu anunțul ca Povesteacasei.ro se alatura forțelor cu platforma Publyo, o mișcare strategica care promite sa redefineasca peisajul relațiilor publice online. Publyo PRO – motorul inovației in PR Publyo PRO, recunoscuta pentru abordarea sa inovatoare asupra serviciilor SaaS, continua sa impresioneze industria cu funcționalitați avansate care permit agențiilor și profesioniștilor din PR sa conduca campanii de comunicate de presa cu eficacitate sporita. Aceasta platforma nu doar ca optimizeaza crearea și distribuirea de conținut,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

