In aceasta seara a avut loc un nou protest la Timisoara, dupa ce AUR a anuntat ca ii cheama pe toti simpatizantii sa iasa in strada. Initial, mitingistii, mai putin de 50, s-au adunat in fata Prefecturii de Timis, la ora 17.00. Ei au strigat lozinci impotriva carantinei si a primarului Dominic Fritz: „Sa nu ...