Stiri pe aceeasi tema

- Concedierile, taierile de salariu si munca peste program ii sperie cel mai tare pe angajatii romani in aceasta perioada, arata un sondaj realizat in luna octombrie de o platforma de recrutare online."In preajma Halloween-ului, platforma de recrutare online bestjobs a intrebat angajatii romani care…

- Record absolut: a fost caștigat cel mai mare premiu din istoria pokerului online / 'Cine este regele rahatului asta? Eu sunt!'Bert Stevens, alias "Girafganger7" a castigat cea mai mare suma obtinuta vreodata intr-un turneu de poker online, conform "Het Laatste Nieuws". Fanii sai i-au urmarit victoria…

- Marile platforme online raporteaza functionarea pe baza noului Cod de bune practici privind dezinformarea Marile platforme online au publicat miercuri noi rapoarte cu privire la modul in care au funcționat in primele șase luni, in baza noului Cod de bune practice cu privire la informare. Marile platforme…

- Peste 100.000 de dispozitive de vapat care conțineau droguri au fost produse și comercializate in randul copiilor și tinerilor de catre o grupare din Iași, cu ramificații in toata țara. Membrii gruparii ar fi produs și comercializat dispozitive electronice de vapat si produse de tip „edibles”- jeleuri,…

- Daca ești fan ROG, vei fi incantat sa afli ca ASUS a anunțat o colaborare cu Opera pentru Opera GX ROG Edition, un browser conceput special pentru gamerii care cauta o experiența unica pe internet. Opera GX ofera opțiuni de personalizare nelimitate cu GX Mods și se integreaza perfect cu platforme precum…

- Se pare ca Samsung nu a renuntat la ideea de SmartTag si pregateste un nou astfel de dispozitiv pentru o lansare in luna octombrie. E posibil ca tot atunci sa debuteze Galaxy S23 FE si tableta Tab S9 FE. Samsung Galaxy SmartTag 2 este un Bluetooth tracker, care va sosi pe doua nuante: negru si alb.…

- Prefectul Municipiului Bucuresti, Rares Hopinca, a verificat, miercuri, mai multe locuri de joaca din oras si a constatat nereguli grave. Pentru a fi luate masuri incat sa nu se mai repete incidente ca cel in care o fetita s-a electrocutat, prefectul a convocat, pentru vineri, o ședinta a Comitetului…