- O femeie din India a fost retinuta dupa ce la bordul unui zbor intern intre Guwahati (nord-est) si New Delhi a fost descoperit un nou-nascut mort, informeaza BBC. Echipajul zborului Air Asia a descoperit...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei IRINA IONELA BECHIR, in varsta de 16 ani, din localitatea 23 August, judetul Constanta.La data de 26 iunie a.c., aceasta a plecat de la adresa de domiciliu, fara a reveni pana in prezent.Semnalmente: Inaltime 1, 67 m, greutate 90 de kilograme,…

- Politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie, se arata intr-un comunicat al IGPF transmis sambata AGERPRES. ''In data de 22 iunie, in jurul orei 16,00, un echipaj…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca Audi, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Marea Britanie. In data de 24 mai a.c., in jurul orei 22.45, in P.T.F. Siret, jud. Suceava, s-a prezentat la…

- Un tânar de 20 de ani, care a încercat sa fure o mașina amenințând șoferul cu un pistol cu bile, a fost prins de polițiștii Garzii de Coasta – Sectorul Poliției de Frontiera Cernavoda, acesta fiind cercetat pentru tentative la tâlharie calificata. Potrivit unui comunicat…

- Preotul din judetul Arad care a fost gasit mort, impuscat in cap, nu era detinator legal de arma de vanatoare, astfel ca politistii incearca sa afle cui apartinea cea gasita langa cadavru, de calibru 12 mm. Familia considera ca a fost vorba de un accident, nu de o sinucidere, anunța News.ro.Politistii…

- Un roman care s-a intors din Italia a ramas fara masina de 4.000 de euro la granita. Politistii de la frontiera au descoperit ca autoturismul, marca Audi A3, condus de cetateanul roman, era cautat de autoritatile din Italia. Soferul, un bistritean de 30 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Drumul unui cetatean roman spre Ucraina, la volanul unui autoturism Mercedes, a fost intrerupt brusc in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, dupa ce oamenii legii au descoperit ca mașina era data in urmarire. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de ...