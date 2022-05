Stiri pe aceeasi tema

- Un miros de fum la metrou a fost sesizat joi dimineata, in jurul orei 5.00, in tunelul dintre stațiile Tineretului și Eroii Revoluției, anunța Metrorex.Echipele de interventie Metrorex au constatat deteriorarea din cauza umiditatii si a conditiilor din tunel (praf, alte reziduri) a unui izolator aflat…

- UPDATE : Au fost evacuate 276 de persoane. Nu au fost probleme medicale. Conform ISU, linia a fost deconectata de la electricitate, iar evacuarea s-a facut sub coordonarea echipelor de pompieri. „Mentionam ca pasagerii trenului au fost debarcati in conditii de siguranta si insotiti in tunel, aproximativ…

- O defecțiune la un tren de metrou a avut loc, marți dimineața, pe Magistrala 4, intre stațiile Grivița și Basarab. Calatorii sunt evacuati pe tunel catre statia Basarab, pe o distanta de aproximativ 200 de metri. Potrivit Metrorex, defecțiunea la trenul de metrou s-a produs la ora 7.51 pe Magistrala…

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…